Sigarette e ambulanti in spiaggia: i cartelli di divieto ci sono, in arrivo le multe

di Luigi Benelli

PESARO - Lotta all’abusivismo commerciale con possibili multe anche a chi compra. E via all’ordinanza antifumo, visto che ieri sono stati distribuiti i cartelli negli stabilimenti balneari. Due fronti aperti su cui il Comune vuole incidere. Ieri mattina l’assessore alla Sicurezza Riccardo Pozzi, il comandante della Polizia Municipale e le associazioni di categoria si sono incontrate in sala rossa per definire le strategie di lotta all’abusivismo commerciale. Nei prossimi giorni, saranno esposti 25 cartelli lungo tutto il litorale da Baia Flaminia a Sottomonte. L’immagine è chiara: “Vietato comprare”.