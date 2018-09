«Siete quelli che spacciano al mio amico» e si sfiora la rissa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si è sfiorata la rissa nella zona del sottopasso dei Cappuccini. Un giovane pesarese si è scagliato verbalmente contro alcuni immigrati accusandoli di cedere droga a un suo amico con problemi di tossicodipendenza. Ci sono state grida e urla e si è rischiato di venire alle mani finchè qualcuno non ha dato l’allarme avvisando le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia. Alla fine la situazione, dall’avvio critico, è tornata sotto controllo ma non ci sono state conseguenze sul piano penale perchè il ragazzo non ha saputo fornire dettagli più specifici sul pusher che circuisce l’amico.