PESARO - L’appuntamento in un parcheggio, in auto 300 grammi di cocaina. E a casa, dentro la cassaforte, 32mila euro in contanti, dall’origine molto sospetta. Sono i pezzi forti di un’indagine della polizia che ha portato a tre arresti, operati dalla squadra mobile di Pesaro nella tarda serata di venerdì. Gli arrestati sono tre albanesi, due imparentati tra loro e tenuti d’occhio da qualche tempo dagli investigatori perchè sospettati di coinvolgimento in un giro di spaccio.

La droga nei fusibili



Gli agenti sono intervenuti non appena si stava per materializzare la cessione della droga procedendo ai tre arresti con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Del terzetto tenuto d’occhio anche un giovane albanese di 20 anni arrivato in Italia da un paio di settimane tanto che ancora vive in albergo a Milano. E la polizia ha bloccato il ragazzo (difeso dall’avvocatessa Maria Elena Cortiglioni) a Pesaro dove doveva incontrare gli altri due dopo che era partito da Milano. Con sé aveva 300 grammi di cocaina, che avrebbe fruttato circa 25-30 mila euro di valore una volta immessa sul mercato. Il ragazzo l’aveva occultata nel vano dei fusibili della sua auto, ma gli uomini della mobile l’hanno trovata e la scoperta ha fatto scattare le manette per il 20enne.



«Era per Ancona»



Durante l’udienza di convalida di ieri mattina, il giovane ha detto che la droga era destinata alla piazza di Ancona e che per fare il viaggio come corriere avrebbe ricevuto una compensa di 300 euro. Secondo la versione data dagli altri due arrestati, l’appuntamento a Pesaro sarebbe stato fissato non per scambiare la droga con i soldi ma perché dovevano recarsi a fare dei documenti. I due arrestati, difesi dall’avvocato Marco Defendini, sono parenti. Uno, 36enne, gestisce una pizzeria e l’altro, 28enne, è il cugino. Non è chiaro che tipo di documenti dovessero fare e il perché dell’incontro. Dopo l’arresto sono scattate le perquisizioni e a casa del pizzaiolo sono stati trovati in una cassaforte 32mila euro in contanti, ritenuti di alquanto dubbia provenienza.



Restano in carcere



Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per tutti e tre, ritenendo non credibile la versione del corriere e degli altri due giovani pesaresi. Le indagini andranno avanti per capire i canali di approvvigionamento e quale possibile giro di spaccio ci fosse attorno ai tre. E ovviamente la provenienza dei soldi trovati a casa del pizzaiolo.