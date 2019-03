Shopping con le banconote false da 50 euro: caccia a due ragazzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Negli ultimi giorni le forze dell’ordine hanno ricevuto diversi segnalazioni da parte di commercianti di diversi quartieri di Pesaro circa il tentativo di spaccio di banconote da 50 euro false. I tentativi si sono ripetuti in diversi negozi ubicati in diverse zone: in via Milano, a Villa San Martino, in via Giolitti, in via Flaminia, in via Rossi, e a danno di alcune attività tra Loreto e Muraglia. Per fortuna non tutti i commercianti ci sono cascati, anzi la maggior parte si è accorta dell’inganno: al che i truffatori - descritti come due giovani intorno ai 25 anni - se la sono data gambe. In un paio di casi al contrario il commerciante in buona fede ha preso i soldi per consegnare il resto accorgendosi solo dopo dell’inganno. Si tratta di un vecchio trucco che periodicamente torna in auge. Le banconote da 50 euro sono tra le più diffuse nei tentativi di raggiro.