Uno sguardo di troppo ​alla bella russa: esplode la rissa

PESARO - Volano spinte e cazzotti in via dell’Acquedotto a Pesaro, una rissa per gelosia di coppia, dove è intervenuta la polizia municipale. A supporto anche i carabinieri e la volante della polizia. I contorni del fatto sono ancora indefiniti, ma sembra che un ragazzo senegalese di 22 anni abbia fatto apprezzamenti sulla donna di un turista russo. Qualche scambio di sguardi di sfida di troppo e la miccia si è accesa.È scoppiata una lite che da via dell’Acquedotto è finita in via del Governatore, tra spinte e cazzotti. La polizia locale ha calmato gli animi e raccolto le testimonianze. Il senegalese potrebbe essere denunciato in stato di libertà per lesioni. Si tratta di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine nonostante la giovane età. Il ragazzo ha precedenti di polizia legati alla droga.