Sgominata la banda che razziava boutique e locali da ballo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Giovani, spregiudicati e affamati di griffe. Durante l’ultimo inverno avevano razziato diversi negozi e appartamenti, da Riccione a Cattolica, ma anche in locali da ballo a Pesaro. In un caso, emblematico, quello del “Griffe Shop” di via Bovio, boutique di accessori di moda e prestigiosi marchi della pelletteria internazionale, lo scorso 9 febbraio, nel periodo dei saldi invernali, la banda aveva addirittura compiuto due saccheggi nella stessa notte rompendo la vetrina a calci con scarponi rinforzati. Ieri, si è chiuso il cerchio.I carabinieri di Riccione dopo un prima arresto, quello di un marocchino 23enne residente a Morciano, avvenuto la stessa notte del colpo, sono riusciti a fermare anche i complici: due albanesi di 21 e 23 anni. Il marocchino e il coetaneo, residente albanese si trovavano già in carcere (il primo, per reati di droga, è rinchiuso a Pesaro). Il terzo, il 21enne albanese, residente a Misano, è stato individuato e raggiunto, pochi giorni fa, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere anche perché ritenuto, come gli altri due, socialmente pericoloso. Sul loro conto anche alcuni furti avvenuti in diversi locali da ballo pesaresi.