La banda di giorno dormiva la notte rubava Refurtiva per 70mila euro

PESARO - Agivano quasi tutte le notti. Dormivano di giorno, come vampiri pronti a prosciugare le casse dei negozi, razziare profumi, telefoni, biciclette, sigarette, ma anche le monete delle slot machine. La Polizia li ha definiti “predatori onnivori” perché questo erano.Da fine settembre una raffica di colpi a catena che ha messo in allarme un’intera provincia, da Pesaro a Tavullia, da Mondolfo a Fano. Dove tutto è iniziato il 26 settembre alla Tabaccheria Ale. Ma alla fine sono stati presi prima che mettessero a segno un altro colpo programmato a Fano e gran parte del materiale rubato è stato recuperato e verrà restituito ai proprietari. Si parla di 70 mila euro tra denaro e oggetti. Loro sono tutti moldavi di 27 anni. Il capo banda è un cintura nera di Judo, alto 2 metri per 120 kg, in grado, come dimostrano alcuni video, di portare in spalla una slot machine piena di soldi e caricarla su un furgone. Per incastrarli si è puntato sui ricettatori: erano sei, tutti denunciati a piede libero. Tra loro anche due donne. Stretto il cerchio, i poliziotti hanno arrestato anche un altro dei tre ladri. Non è stato facile, tanto che il 27enne ha tentato di investire due poliziotti. Manca un terzo uomo, ricercato in tutto il territorio nazionale. Nell refurtiva si trova di tutto: cellulari, tablet, biciclette di lusso, profumi griffati, migliaia di euro in monete prese dalla slot machine.