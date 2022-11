Sgomberata la palazzina dove abitano 9 famiglie: 8 persone hanno trovato alloggio in hotel

PESARO - E' stata sgomberata oggi intorno alle 16, una palazzina risalente agli anni Settanta in via del Maino, la strada che si collega a viale Lamarca tra il centro storico e la zona mare. Hanno lasciato le loro abitazioni nove famiglie ma solo 3 di queste, per un totale di 8 persone, hanno avuto necessità di trovare un alloggio e sono state momentaneamente dislocate negli hotel che già accolgono le altre famiglia evacuate da via Luca della Robbia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno verificato l'ampliarsi di crepe preesistenti rilevate in particolare nelle pareti divisorie tra gli appartamenti.