Pesaro, sfondano la vetrina di una concessionaria con l'auto: nell'impatto crolla il soffito, ladri in fuga

PESARO - Spaccata nella notte alla concessionaria della Yamaha in via Pertini sull'interquartieri di Pesaro. Il colpo è stato messo a segno con una vettura rubata da un concessionario di auto di Osimo dove era in riparazione.

Con l'auto sfondano la vetrina e cede il soffitto della concessionaria

I banditi hanno sfondato una vetrina con la macchina ma sono dovuti scappare senza bottino perchè nel colpire l'ingresso della struttura sono finiti contro un palo portante. Un impatto talmente violento da far cedere una parte del soffitto con le macerie finite proprio sull'auto. Al piano sopra la concessionaria di moto ha sede un'agenzia di pratiche automobilistiche e si stanno verificando i danni che il cedimento del soffitto potrebbe avere causato al locale sovrastante. Sul posto la polizia per i rilievi.