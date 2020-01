Pesaro, sfondano la vetrata del tabacchi con un furgone e fanno il pieno di sigarette e gratta e vinci

PESARO - Assaltano il tabacchi con un furgoncino e fanno il pieno di sigarette e gratta e vinci. Alle 3 circa della notte scorsa una banda di ladri professionisti ha effettuato una spaccata al Bar Merc di Pesaro, in via Lombardia. Hanno sfondato l’ingresso con un furgone.

Una volta fatta cadere la vetrina hanno rubato in tutta fretta stecche di sigarette e pacchi di gratta e vinci per un valore complessivo di circa quindicimila euro. L’ipotesi più verosimile è che i malfattori possano cercare di rivendere i biglietti a qualche sprovveduto, ben consapevoli che le eventuali vincite, derivando da tagliandi provento di furto ben individuati dal codice di riconoscimento, non potranno essere riscosse. Sul posto è intervenuta una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pesaro. Verranno visionate le telecamere di videosorveglianza per capire la dinamica e trovare elementi utili per rintracciare i responsabili

