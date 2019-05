Sfonda la porta del ristorante ruba la telecamera e tutti i superalcolici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sfonda la porta del locale, manomette il sistema di videosorveglianza. Il tutto per rubare i superalcolici. E’ l’incredibile furto capitato al circolo la Terrazza dei Tigli di strada dei Canneti sul San Bartolo. E’ successo nella notte tra lunedì e martedì. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri che sono intervenuti a seguito della segnalazione del titolare, un uomo avrebbe sfondato a colpi probabilmente di mazzetta la vetrata della portafinestra. Subito dopo ha tranciato i cavi della corrente elettrica per impedire che la telecamera lo potesse riprendere e dunque consegnare la prova nelle mani del gestore del locale e degli inquirenti.Una volta all’interno del locale ha smontato la telecamera se l’è rubata. Ma il suo obiettivo era un altro. In cassa non c’era praticamente nulla perché come ogni sera l’incasso viene portato via. Ma i super alcolici erano in bella mostra e il ladro ne ha fatto razzia.Diverse bottiglie di liquori vari. Il danno complessivo è di circa 2000 euro tra gli alcolici, la telecamera e i danni alla vetrata.