La sexy ladra ci prova due volte, ma la vittima riesce a farla arrestare

PESARO- Il furto dell’abbraccio fatale non passa mai di moda. Che sia bella, elegante o finga un’avanzata gravidanza, seleziona persone anziane, le stordisce di confidenza e affettuosità e poi strappa loro la catena d’oro.Ma alla sexy ladra di turno questa volta è andata malissimo. Grazie alla collaborazione tra i carabinieri di Fano e la polizia di Pesaro una nomade di 23 anni è stata arrestata per furto con strappo. Il suo fermo è in attesa di convalida ma la rom di origine romena ha la carriera stroncata. Il primo colpo nel centro di Colli al Metauro, domenica, dove con la collaudata tecnica dell’abbraccio, aveva sfilato dal collo di un’anziana disabile di 74 anni, la sua preziosa collana in oro per poi dileguarsi a bordo di una Ford Focus grigio scura condotta da un complice. Questo non era stato l’unico furto della giornata compiuto dalla ladra. Poco prima la giovane nomade, questa volta a Lucrezia, aveva tentato lo stesso approccio seduttivo con un altro anziano: «Dai facciamo l’amore». Ma quando ha allungato la mano, mentre con l’altra tentava di sfilargli il braccialetto che portava al polso, l’uomo non ha avuto dubbi: l’ha respinta con rabbia e poi inseguita, obbligandola a risalire rapidamente a bordo della solita Ford Focus. Quando lunedì, lo stesso anziano, ha rivisto a Lucrezia quell’auto con a bordo la ladra, ha chiamato il 112 ed è partita la caccia. La Ford Focus di lì a poco veniva intercettata, anche grazie al prezioso ausilio dei sistemi di lettura targhe installati nel centro urbano di Fano, da una pattuglia in borghese ma il conducente, anziché fermarsi, ha spinto sull’acceleratore. Le ricerche erano intanto state estese anche a Pesaro e agli agenti di una volante non è sfuggita la Ford Focus arrivata a Fosso Sejore. A bordo dell’auto con il complice, la giovane ladra che successivamente è stata riconosciuta dall’anziano di Lucrezia. La squadra volanti ha inoltre sequestrato la Ford Focus che era stata radiata dalla circolazione perché intestata a una persona inesistente.