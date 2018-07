La sexy ladra ci prova ancora: â€‹ma per due volte è messa in fuga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Anziani: attenti alle truffe. E’ questo il monito che arriva dalle forze dell’ordine.Solo nella giornata di ieri ci sono state più segnalazioni in quartieri diversi: a Pantano e a Cattabrighe con pensionati finiti nel mirino di sexy ladre o comunque di giovane donne, belle ed eleganti che con la tecnica dell’abbraccio e con scuse diverse tentato di circuire le potenziali vittime per sottrar loro o catene o orologi. La buona notizia è che, a furia di appelli, anche le vittime si sono “scafate” e in entrambi i casi i pensionati finiti nel mirino si sono ribellati e, subodorato l’inganno, hanno scacciato le belle e truffaldine sconosciute. O forse la stessa ladra che ci ha provato due volte.