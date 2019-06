Tecnica dell'abbraccio: la sexy ladra miete altre due vittime

di Luigi Benelli

PESARO - Abbracci fatali, doppio colpo nel giro di poche ore. A rimanere vittime due signori pesaresi. La tecnica è ormai nota, ma nonostante tutto è ancora fruttuosa per le sexy ladre. L’altra mattina due episodi su cui stanno indagando i carabinieri. Non è chiaro se si possa esser trattato della stessa donna, ma è molto probabile che sia riuscita a mettere a segno il doppio colpo prima di andarsene. Il primo caso in viale della Liberazione attorno alle 11 della mattina. Un donna, ben vestita e ammiccante, si è avvicinata a un sessantenne e ha messo in scena il classico copione. “Ciao come stai? E’ tanto che non ti vedo, ti ricordi di me?”. Alle parole affabili, un bel sorriso e poi l’abbraccio fatale. Basta un attimo di contatto per mettere in pratica il furto con destrezza. E in pochi secondi di caloroso affetto, ecco che la donna è riuscita a sfilare una catenina in oro giallo all’ignaro signore.