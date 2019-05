La segue fino a casa la strattona e le strappa dal polso il prezioso Rolex

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - La spintona sull’uscio di casa per rubarle il Rolex. E’ successo ieri in pieno giorno in viale XI Febbraio. Una signora sulla 70ina ha denunciato il fatto ai carabinieri di Pesaro. Molto probabilmente l’anziana è stata seguita dal malvivente che deve aver visto il Rolex che indossava. L’uomo ha aspettato che fosse sul pianerottolo davanti alla porta per assalirla da dietro. L’ha strattonata e le ha strappato il prezioso orologio svizzero dal polso. La donna per fortuna non è caduta e non ha riportato conseguenze fisiche se non un tremendo spavento. Ha detto ai carabinieri di aver visto un uomo con una felpa alzata sul volto, fino a coprire il naso.