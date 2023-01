PESARO Un intero anno per la riqualificazione dell’edilizia scolastica comunale, dagli adeguamenti per la messa in sicurezza alle manutenzioni straordinarie di aule e spazi per arrivare all’obiettivo finale della realizzazione di nuovi plessi scolastici. Dall’assessore al Fare Riccardo Pozzi ecco la road map che ci traghetterà alla fine del mandato. Lo scatto di inizio anno, arriva proprio dal plesso Leopardi di via Fermi, pronto al collaudo per fine lavori, finanziati dal Pnrr.



Le risorse



«Più in generale, stiamo parlando di una serie di interventi diffusi, che superano quota 25 milioni 238 mila euro e per la gran parte frutto di risorse intercettate con il Pnrr, e che interesseranno diverse scuole di ogni ordine e grado». Appena concluse, a fine anno anche le verifiche sullo stato di vulnerabilità sismica alla scuola primaria Alberto Manzi del comprensivo Olivieri. Ora la palla ritorna in mano allo staff tecnico delle Opere Pubbliche, che entro fine mese dovrà validare la relazione prodotta dall’impresa incaricata. Lavori completati: «L’anno si è aperto – entra nel dettaglio l’assessore alle Opere Pubbliche – con i lavori di manutenzione straordinaria da poco conclusi alla scuola di via Fermi, nel quartiere Montegranaro per 600 mila euro. Messa in sicurezza ed efficientate aule e palestra. Proprio in questi giorni, mi sono recato per vedere da vicino i lavori realizzati, e fra questi anche la sostituzione del rivestimento delle scale e delle gradinate a servizio della palestra. Ed ancora sono stati montati nuovi dispositivi per le vie di fuga e la sicurezza antincendio, l’efficientamento dell’impianto idrico e della palestra stessa. Lavori, che ora rendono più funzionale e più luminoso quell’edificio. Un cantiere importante che siamo riusciti a completare, senza ostacolare nel frattempo l’attività didattica».



Work in proress



Fra gli altri interventi completati ricordiamo anche la primaria Don Bosco per i lavori di efficientamento energetico conclusi nell’estate scorsa e un investimento di 800 mila euro, che permetteranno ora di risparmiare sul costo e migliorare la vivibilità del plesso. Altri 336 mila euro sempre per l’efficientamento alla scuola dell’infanzia la Grande Quercia e all’asilo di via Recchi I Tre Giardini per altri 80 mila euro. C i sono lavori che partiranno a breve, ma il vero e proprio boom di cantieri per lavori complessi e strutturali delle scuole coinciderà con l’estate 2023. «Entro il prossimo febbraio – prosegue Pozzi, report alla mano – verrà approvato il progetto esecutivo per la nuova mensa scolastica del comprensivo Pirandello di Villa San Martino per oltre 582 mila euro, finanziato dal Piano nazionale di estensione del tempo pieno e mense che permetterà da un lato di realizzare una nuova mensa e dall’altro di liberare gli spazi di quella attuale, da riutilizzare per la formazione e la didattica.



Il piano esecutivo



Buone notizie anche per la media Manzoni di via Frescobaldi a Villa San Martino, oggetto di una trasformazione a edificio Nzeb, cioè a costo energetico quasi zero. Consegnato il progetto esecutivo e siamo in attesa del trasferimento dei fondi, circa 5 milioni e mezzo di euro, dal Ministero alla Regione e alla nostra Amministrazione. Il progetto prevede due ampliamenti della volumetria con + 20 per cento della superficie attuale, nuovi spazi per laboratori e didattica e riqualificazione di servizi e infissi». Si passa poi alla tornata della primavera-estate: «Il via dei lavori alla palestra a servizio della Brancati del polo Olivieri e del quartiere, è previsto a primavera. Approvato il progetto definitivo, a cui seguirà l’aggiudicazione dei lavori. L’estate vedrà tutti gli sforzi concentrati suoi nuovi poli scolastici da realizzare ex novo.



I nuovi edifici



«In attesa dell’ approvazione il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia Anna Frank a Santa Maria delle Fabrecce – conclude Pozzi - inizio lavori previsto a giugno per 3 milioni e mezzo di euro, e con il trasferimento di bambini e maestre temporaneamente negli spazi da recuperare e già finanziati, al Centro civico di Vismara, ed ancora la nuova Dante Alighieri di Soria mentre siamo in attesa entro il 20 gennaio di conoscere le offerte pervenute alla manifestazione d’interesse rivolta alle imprese, per la realizzazione del nuovo polo scolastico 0-6 anni di via Rigoni per altri 3 milioni e 700 mila euro di fondi intercettati».