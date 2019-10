Pesaro, via impalcature e ponteggi: la scuola ecosostenibile come regalo di Natale

PESARO - Liberata da impalcature e ponteggi la nuova scuola ecosostenibile di via Lamarmora. Le prime istantanee danno la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di diverso. Per forma e impatto non il classico edificio scolastico.

«La forma e le tonalità colpiscono subito l’occhio – spiegano i progettisti comunali, gli architetti Daniele Dursi e Margherita Finamore – l’impatto è ben visibile nell’involucro e nei materiali utilizzati. Colpisce per la sua innovazione, anche la gradazione dei colori scelti. Per intenderci si va dal chiaro avorio a gradazioni di tonalità marroni e sabbia verso la parte più bassa dell’edificio, e spiccano le ampie e allungate vetrate di colore chiaro, oltre alla copertura e alle rifiniture del tetto in legno. Risultato? Tutto l’involucro esterno è proporzionato e si armonizza con il verde e l’ambiente circostante. Non solo una scuola nuova, all’interno di uno dei quartieri più popolosi, come lo è Pantano, ma al tempo stesso un polo di cultura, sport, che sarà vissuto dal quartiere e dalla città».

La consegna: «Siamo a buon punto sulla tabella di marcia, ancora un paio di mesi di lavori – entra nel dettaglio l’architetto Finamore – è stata recuperata tutta la facciata ventilata . Con il metodo di lavoro utilizzato, le lastre resteranno inalterate nel tempo e ci sarà bisogno di una manutenzione minimale». Prevista per la consegna del cantiere il 21-22 dicembre. Poi ci sarà la fase degli allacci e il collaudo. I ragazzi potrebbero entrare fra gennaio e febbraio prossimi.

