PESARO - «Una lamina pericolosa per i bambini e i non vedenti», «il rottame di un binario arrugginito», «un vecchio scarto di cantiere», «le faremo fare una brutta fine». Inequivocabili le critiche più feroci. Mentre esperti ed estimatori descrivono l’installazione come l’onda tra mare e terra simbolo degli avventurosi approdi di Ulisse, l’Excalibur di Pesaro ovvero la spada nella roccia, una provocazione concettuale e l’irriverenza tipica dell’arte povera.

Non c’è pace nei giardini Nilde Iotti di via Colombo, proprio dove abitava a Villa Olga e si lasciava ispirare dagli orizzonti marini Agapito Miniucchi, l’artista pesarese d’adozione morto l’8 marzo a Terni alla soglia dei cento anni.

Realizzata nel 1983



La sua scultura “Arim” (scimmia in etrusco, simbolo delle imprese per mare), realizzata nel 1983 in acciaio Corten con base in pietra, lunga circa 1 metro e mezzo, non ha mai avuto vita facile sin dall’installazione nelle aiuole del Moletto. Le mamme si sono subito preoccupate per l’incolumità dei figli che giocavano attorno a quel ”ferro pericoloso” e si era ventilata addirittura la minaccia “se vinciamo le Regionali, vedrete che fine farà”. Ora che il maestro è scomparso, il comitato ”Pesaro città d’arte e cultura” vuole rendergli omaggio, ricordare il valore della sua opera, così strettamente connessa al nostro mare.



La lettera



Per questo ha preso contatti con uno dei nipoti dello scultore, Alberico Miniucchi, per sollecitare al Comune una collocazione più dignitosa dell’opera, addossata al muro del ristorante Moletto come misura di sicurezza, sistemata provvisoriamente per i lavori di riqualificazione della zona e poi dimenticata lì senza un senso preciso, rivolta verso un albero.Una lettera appello per valorizzarla è stata inviata all’assessore alla Bellezza, il vicesindaco Daniele Vimini, secondo il quale lo spostamento è ”un’operazione complicata, ma che cercherò di realizzare”.



«Pesaro Capitale della cultura 2024 - fa notare il coordinatore del comitato Roberto Malini - ha il dovere di abbandonare la strada dell’indifferenza per intraprendere quella della rinascita che può iniziare solo con una maggiore attenzione per il nostro patrimonio di beni culturali antichi e moderni. Come tante altre installazioni del Parco urbano di scultura, anche quelle di Miniucchi meritano un migliore trattamento. Chiediamo di ricollocare ”Arim” nella sua sede originale, al centro dei giardinetti, parallela all’orizzonte e sull’erba. Oppure in un’altra location altrettanto adatta. Mentre nel ”Monumento ai marinai caduti” in viale Trieste andrebbe installata una targa che la identifichi, attualmente è anonima».



Villa Olga



Nato a Rocca Sinibalda in provincia di Rieti il 26 settembre 1923, Miniucchi è vissuto a Pesaro da quando aveva dieci anni. «Ha abitato in un appartamento a Villa Olga, dietro i giardini Nilde Iotti - ricorda Malini -. Il mare era sempre presente: lo ispirava, gli parlava, induceva in lui quell’energia che ritroviamo nelle opere. E da piccolo coltivava il sogno di diventare capitano di vascello. Usando le stesse parole dell’artista, le suggestioni del lungomare hanno inciso nella formazione, voleva viaggiare, conoscere il mondo. L’affettuoso legame con Pesaro gli ha suggerito appunto ”Arim” che coniuga terra e mare nel desiderio dell’uomo per la conoscenza e l’avventura, come Ulisse».



Una vita travagliata quella dell’opera. «Se ne è iniziato a parlare perché alcuni cittadini, giudicandola pericolosa, hanno chiesto al Comune di recintarla - ricorda Malini -. C’è chi ha espresso pareri denigratori verso il lavoro di un artista apprezzato in tutto il mondo: “sembra un binario divelto”, “ma è arte o uno scarto di cantiere?”. Criticato anche il materiale della scultura, “tutta arrugginita”. In realtà è stata una scelta dell’autore utilizzare l’acciaio Corten che produce una patina di ossido simile alla ruggine e crea variazioni cromatiche».



L’Excalibur di Pesaro



L’opera viene anche ribattezzata “l’Excalibur di Pesaro”. «In effetti assomiglia alla spada nella roccia e richiede lo sforzo di comprenderne il significato, magari attualizzandolo, perché l’arte non ha mai una sola interpretazione». Le opere di Miniucchi sono esposte nei musei statunitensi di San Diego, Fort Lauderdale e fondazione Lannan di Palm Beach, e anche in Cina al Zeng Yu Hua di Canton.