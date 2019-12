Pesaro, scritte contro i poliziotti al Campus: caccia agli imbrattatori nelle immagini delle telecamere

PESARO Scritte contro i poliziotti al Campus scolastico, è caccia agli imbrattatori. Ieri mattina, al rientro in classe dopo il weekend, diverse persone, tra docenti e studenti, hanno notato delle scritte sui muri del Campus, la zona dove si concentrano diversi istituti superiori pesaresi: il liceo scientifico e musicale Marconi, l’istituto professionale Benelli, il tecnico Genga-Bramante. Le scritte recitano: “Sei bella come la Questura che brucia” e ancora “Nè bianco nè nero, poliziotto unico straniero”.

«Siamo contrari a ogni forma di imbrattamento – spiega il preside del Marconi Riccardo Rossini – ma se poi il tono delle scritte è di questo tenore, non possiamo che condannare maggiormente il gesto. Un fatto gravissimo. Non sappiamo chi ci sia dietro queste scritte, potrebbero essere compagnie che si radunano qua nel weekend, ma anche studenti. È chiaro che se si trovassero i responsabili e fossero allievi del campus saremo pronti a conseguenze molto severe». Nell’area del Campus ci sono alcune telecamere di videosorveglianza già attive, gestite dalla Provincia. Proprio il dirigente dell’ente di via Gramsci, Maurizio Bartoli, sottolinea: « Non è semplice individuare i responsabili, ma sicuramente guarderemo le immagini visto che il fatto è circoscritto a un tempo limitato».

