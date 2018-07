Lo scooter rubato non parte chiedono aiuto a vigilessa fuori servizio: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Una vigilessa fuori servizio della Polizia locale ha fatto incastrare due ladri. E’stata avvicinata da due ragazzi di nazionalità dell’est europeo che stavano spingendo un motorino. Così le hanno chiesto come avviare il mezzo senza la carica della batteria. Ma l’agente si è accorta subito di due particolari fondamentali. Il primo è che lo scooter appunto non aveva la batteria, ma soprattutto il mezzo aveva evidenti segni di scasso. Così la vigilessa, convinta che il mezzo fosse rubato, con maestria e senza farsi intimorire ha preso tempo e ha avvisato prima il 112 e successivamente il 113 senza farsi troppo notare. I due ragazzi, Ucraini in Italia con regolare permesso di soggiorno e residenti a Rimini, sono stati accompagnati al Comando della Polizia Locale di Pesaro e sono stati denunciati.