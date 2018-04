Con lo scooter finisce contro un furgone: un ragazzo in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Forse una svolta improvvisa da parte di uno dei due mezzi, la causa all’origine dell’incidente che si è verificato intorno alle 18.30 lungo Strada della Romagna all’altezza di Colombarone. Si sono scontrati un furgone ed uno scooter. Il mezzo a due ruote stava viaggiando in direzione Gabicce – Pesaro, l’altro veicolo nel senso opposto. Ad avere la peggio il centauro. Sul posto è intervenuta l’ambulanza per il trasporto del ferito al pronto soccorso. Inevitabile qualche rallentamento al traffico e alcune persone fermatesi sul posto per aiutare e guardare l’accaduto. E’ stata una pattuglia della polizia locale di Pesaro ad effettuare i rilievi del caso.