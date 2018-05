Lo scooter si schianta contro un furgone: centauro 17enne grave in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Un grave incidente nel pomeriggio in viale Gorizia, nella zona mare di Pesaro.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, all’incirca alle 15 si sono violentemente scontrati un furgone ed uno scooter: ad avere la peggio il conducente 17enne del ciclomotore, caduto rovinosamente a terra dopo l’urto. Il ragazzo è stato portato in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore di Pesaro.