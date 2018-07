Con lo scooter si schianta contro un camion: grave centauro 47enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Si schianta con lo scooter contro un camion: grave un motociclista pesarese di 47 anni.L'incidente è avvenuto poco dopo le 14 lungo la Montelabbatese all'altezza di Villa Ceccolini, dove, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, si sono scontrati un camion ed un scooter, mentre entrambi erano in transito in direzione di Pesaro città. Ad aver la peggio lo scooterista, vittima di un serio trauma facciale. Anche se non ha mai perso conoscenza, i soccorritori hanno deciso il suo immediato trasferimento in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette.