Scontro, autocisterna si intraversa: Statale chiusa, cardinale all'ospedale

PESARO - Un grave incidente è avvenuto sulla Statale 16 Adriatica in zona Fosso Sejore, tra Pesaro e Fano ma in territorio fanese: all’ospedale il cardinale Vegliò.L'incidente ha coinvolto la Mercedes con targa diplomatica guidata dal porporato ed un'autocisterna, che si è intraversata bloccando di fatto la strada. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il cardinale dall’auto: lo sportello era rimasto bloccato. Vegliò era in buone condizioni fisiche, ma vista l’età e la dinamica dello scontro i soccorritori del 118 hanno deciso di portarlo all’ospedale San Salvatore di Pesaro per accertamenti. Sul posto la Polizia Stradale e la Polizia Locale: il tratto di Statale è stato chiuso.Il cardinale Antonio Maria Vegliò è nato a Macerata Feltria (Pu) nel 938. Vescovo dal 1985, nel 2012 è stato ordinato Cardinale diacono di San Cesareo in Palatino da Papa Benedetto XVI.