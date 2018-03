Scontro tra un'auto e un bici elettrica: donna in prognosi riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Fratti, tra i quartieri di Pantano e Muraglia.Si sono scontrate, per cause ancora al vaglio della Polizia Municipale, un'auto ed una bici elettrica. Ad avere la peggio la ciclista, una signora di 58 anni, che i soccorritori del 118 hanno portato in "codice rosso" all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Ora è ricoverata con prognosi riservata. Illesa la conducente dell'auotvettura.