Si scontra con il compagno d'allenamenti e cade a terra: grave un ciclista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un serio incidente stradale che ha coinvolto un ciclista pesarese che stava facendo un allenamento insieme ad altri compagni è accaduto nella tarda mattinata del 31 dicembre a Cattolica.Il fatto è avvenuto intorno alle 12 sulla Statale 16, al chilometro 220, nei pressi della stazione di servizio Gep Carburanti. Il 46enne stava pedalando verso Pesaro insieme ad altri tre ciclisti rientrando da un allenamento in bici quando si è spostato verso il bordo della strada, assieme a uno dei suoi compagni. E’ stato un attimo. I due si sono scontrati accidentalmente e il 46enne, cadendo a terra, ha battuto violentemente il volto. I soccorsi sono stati immediati e sono partiti dagli stessi compagni dell’uomo. Inizialmente le sue condizioni non sembravano particolarmente preoccupanti. Il personale del 118, dopo i primi accertamenti, si è tuttavia reso conto che le ferite riportate nella caduta erano ben più gravi rispetto a un primo momento e hanno subito allertato l’eliambulanza, per il ricovero in codice 3 al Trauma Center dell’ospedale Bufalini di Cesena.