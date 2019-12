Pesaro, scomparso da prima di Natale, appelli dalla moglie. Ma era una fuga volontaria

PESARO - Quando la notizia della sua sparizione ha fatto il giro di mezza Italia tra media e social alla fine è stato lo stesso scomparso a farsi vivo presentandosi ai carabinieri di Milano e a riferire che il suo era stato un allontanamento volontario. Risolto nel pomeriggio di ieri il giallo di Fabrizio Malodia il 43enne di Mira, nel Veneto, che non era tornato a casa per Natale, dove era atteso dopo un soggiorno per lavoro in Abruzzo e che aveva portato la moglie Sabrina Vian a denunciarne la scomparsa ai carabinieri della locale stazione il giorno della vigilia di Natale per poi lanciare una serie di appelli via social subito condivisi e virali.

Il legame tra l’uomo e Pesaro in base a quanto riferito dalla moglie alle forze dell’ordine era sì casuale ma comunque importante: l’ultima chiamata al cellulare che la donna aveva ricevuto dal marito risaliva alla sera di domenica 22 dicembre e nella chiamata l’uomo le aveva detto di essere fermo in un autogrill all’altezza del casello di Pesaro e di trovarsi in auto, che non guidava, con altri due professori del Veneto con cui stava collaborando a livello professionale in Abruzzo dove si era recato a inizio autunno per girare un documentario per una rete televisiva. Da quella sera la moglie non aveva più sentito il marito il cui cellulare risultava essere sempre spento o comunque non raggiungibile. Fabrizio Melodia era atteso a Mira per i giorni del Natale per trascorrere le feste in famiglia, ma non si è mai presentato e, giorno dopo giorno, l’attesa si è fatta snervante, così come l’angoscia. Ieri è stato lo stesso Melodia a chiudere il giallo. L’uomo si è presentato ai carabinieri di una stazione del Milanese spiegando loro chi fosse e di stare bene e in salute.

