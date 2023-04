PESARO - Scogliere di levante, lavori finiti. Ora il Comune vuole “recuperare” 80mila euro per tamponare dopo l’estate le criticità di Sottomonte, «ma servono risorse anche dalla Regione», dice Pozzi. Poco meno di un mese fa era iniziato l’intervento di straordinaria manutenzione tramite rifiorimento con massi naturali di 11 scogliere emerse antistanti la spiaggia di levante, in viale Trieste.

APPROFONDIMENTI I LAVORI NEL MIRINO Arriva la fibra, strade da incubo con asfalti effetto-rattoppo: scattano le proteste



La barriera



Un’opera che ha ripristinato l’omogeneità della difesa longitudinale delle undici scogliere della spiaggia. I lavori hanno riguardato l’apporto di massi naturali di adeguata pezzatura provenienti da cave di prestito autorizzate e sono stati realizzati attraverso l’utilizzo di un motopontone galleggiante per il trasporto del materiale, munito di gru per il sollevamento e deposito dei massi sulle scogliere esistenti per il loro rifiorimento. L’approvvigionamento è avvenuto direttamente in mare, attraverso un altro natante che ha rifornito di massi calcarei il motopontone tramite la tecnica dell’allibo con pontone leggero. Importo complessivo di 500.000 euro, co-finanziato per 350 mila euro dall’ente regionale, la parte restante coperta dal Comune.



«I lavori si sono conclusi - ha informato ieri l’assessore al Fare Riccardo Pozzi - nei prossimi giorni incontreremo la ditta per andare a chiudere il quadro economico degli interventi realizzati, in modo tale da andare a certificare i ribassi, che dovrebbero aggirarsi intorno a 80 mila euro, con i quali si cercherà di intervenire in autunno per tamponare la situazione più impattante a cui bisogna rispondere, che è quella di Sottomonte, nel tratto di fronte la zona di Bagni Margherita e Bagni Due Palme: le ultime mareggiate hanno danneggiato le infrastrutture pubbliche, in particolare ciclabile e ciclopedonale che hanno subito danni, che in questi giorni come Centro Operativo stiamo cercando di risolvere. Chiederemo alla Regione ulteriori risorse per il tratto di Sottomonte - continua Pozzi - ma anche per la spiaggia di Baia Flaminia, dove le scogliere necessitano di importanti interventi di manutenzione straordinaria.



Nuovi bandi



«Cercheremo di individuare, tramite altri bandi pubblici che spero arrivino, soprattutto da parte della Regione, finanziamenti o co-finanziamenti per dare le risposte che servono rispetto a quegli interventi. Il prossimo step sarà il ripascimento delle spiagge pesaresi. E’ stato pubblicato l’avviso della procedura negoziata per i lavori che verranno assegnati con il criterio del minor prezzo. L’intervento è stato finanziato dalla legge regionale per un importo a base d’asta di 92 mila euro: una volta avvenuto l’affidamento, l’impresa avrà tempo 27 giorni per completare l’opera. Si tratta di lavori di ripristino del profilo di spiaggia danneggiato da eventi meteomarini erosivi durante la stagione invernale 2022-2023 con movimentazione trasversale alla linea di battigia degli accumuli di sedimenti formatisi nella parte posteriore delle scogliere foranee, tramite prelievo di sabbie lungo la spiaggia sommersa, per un totale di di quasi 19 mila metri cubi, a mezzo scrapers meccanici e la stesura lungo gli arenili delle spiagge di ponente, levante e sottomonte.



Le caratteristiche



Considerata la particolarità dei lavori oggetto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà necessariamente avere nella sua disponibilità, al momento dell’eventuale consegna in via d’urgenza e comunque per tutta la durata dei lavori, scrapers meccanici, essendo gli unici mezzi mediante i quali è possibile eseguire i lavori come progettati ed autorizzati e nei limiti delle somme a disposizione della stazione appaltante.