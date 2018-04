Schiuma al porto: «Niente â€‹inquinamento è colpa di un'alga»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Il responso dell’Arpam è positivo, nessun inquinamento. L’allarme di sabato è subito rientrato e le analisi confermano che le acque torbide erano dovute a una fioritura algale. Al porto e nelle acque antistanti ai moli si poteva vedere una schiuma superficiale. L’acqua era marrone e in tanti hanno chiesto informazioni tramite la Capitaneria di Porto. Scattato l’allarme, è intervenuto il personale della Guardia costiera di Pesaro a bordo della motovedetta Cp 872 che ha collaborato con il personale di Arpam per l’acquisizione di campioni e per conoscere l’esatta provenienza delle acque torbide e della schiuma.Sono stati prelevati sei campioni in punti diversi per avere dei dati che saranno successivamente incrociati con gli esiti di laboratorio e le risultanze documentali. Le analisi, arrivate ieri, confermano che si tratta di una fioritura algale, un fenomeno anticipato rispetto al periodo che ha prodotto microorganismi che hanno intorbidito l’acqua. Vista la concomitanza della bassa marea è apparsa la schiuma. Dunque nessun fenomeno di inquinamento, ma la fioritura è molto anticipata rispetto al periodo, questo per le alte temperature improvvise di questi ultimi giorni. In ogni caso sia le acque che la schiuma non sono risultate maleodoranti e non sono state registrate morie di pesci ma piuttosto è stata accertata la concomitanza di un’eccezionale bassa marea che pare accentuare il fenomeno.