PESARO - Momenti di grande paura questa mattina intorno alle 11 per un altro incidente in strada Montefeltro, tra l'ex Pica e la famigerata rotatoria all'altezza di Case Bruciate. Nello schianto sono rimaste coinvolte tre auto e una moto. Nell'impatto è rimasto ferito il motociclista che è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale di Torrette in eliambulanza. Sul posto anche la polizia municipale

Ultimo aggiornamento: 13:29

