Schianto in centro: auto ​contro una casa in due all'ospedale

PESARO - Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio dove si incrociano via Corridoni e via Cantarini, in zona centro, a Pesaro. Intorno alle 16.20 per una mancata precedenza due auto si sono scontrate. A causa dell’urto è stato abbattuto un segnale stradale ed è stata danneggiata parte di una proprietà privata che si trova a pochi metri dall’incrocio stesso. Nell’urto, violento, sono rimaste ferite anche le persone a bordo delle autovetture. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Pesaro per i rilievi di rito e l’ambulanza del 118. I medici dopo i primi accertamenti hanno trasportato al pronto soccorso i due feriti per ulteriori accertamenti.