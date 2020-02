Pesaro, schianto al semaforo, un'auto si ribalta in mezzo alla strada. Traffico in tilt

PESARO - Schianto all'incrocio tra via Giolitti e via Andrea Costa a Pesaro: un'auto si ribalta in mezzo alla strada ed il traffico della zona va completamente in tilt.

L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio della polizia locale, intorno alle 11 di oggi, quando all'incrocio, regolato da un semaforo, si sono scontrate due utilitarie, con una che ha finito per ribaltarsi in mezzo alla strada. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente dalle lamiere, l'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, ma le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Il traffico della zona, molto sostenuto in quell'orario, è andato in tilt con lunghe code e rallentamenti.

