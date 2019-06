Schianto fatale: «Vogliamo la verità. Per Silvia, la figlia e le altre persone morte»

di Simonetta Marfoglia

PESARO - «Chiediamo verità per Silvia e per le persone che sono morte con lei»: è la mamma di Silvia Lucarelli, una delle tre vittime del tragico schianto di Colombarone, a scrivere l’appello. Un appello che Irene Magi affida alla sua pagina Facebook con la speranza che le condivisioni, le letture e il passaparola possano moltiplicare e amplificare la sua richiesta di aiuto.A distanza di quasi due settimanemolto è stato il dolore - con Silvia Lucarelli è morta anche un’altra coppia, Roberto Carosio e Oriella Bonerba - tanti i dubbi non chiariti sulla dinamica che ha visto la Mazda di proprietà della giovane schiantarsi contro la Fiat 600 dei coniugi che proveniva dalla direzione opposta della statale Adriatica.Al di la della dinamica dello scontro resta ancora da sciogliere il nodo principale: chi era alla guida della Mazda?