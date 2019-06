Schianto tra due auto e una moto: tre feriti e Montelabbatese chiusa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ennesimo schianto sulla Montelabbatese e il traffico sull'arteria va in tilt.L'inciedente è avvenuto nel primo pomeriggio ed ha coinvolto, per acuse ancora al vaglio della polizia locale, due auto ed una moto. Tre le persone ferite, le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni anche se in un primo momento era stata allertata l'eliambulanza. La strada è stata chiusa, code e rallentamenti si ono verificati nella viabilità secondaria.