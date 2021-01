Schianto contro furgone, in gravi condizioni scooterista di 40 anni

PESARO - Grave incidente nel pomeriggio di ieri nella zona artigianale di Villa Fastiggi: un 40enne scooterista si trova ora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Torrette di Ancona.

L’incidente è accaduto intorno alle 16.30 lungo via Brigata Gap all’intersezione con via Brigata Garibaldi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto per i rilievi di legge. Pare comunque che lo scontro sia stato determinato da un mancato rispetto della precedenza tra due mezzi che venivano da opposte direzioni: da una parte un furgone Fiat Ducato che si apprestava a fare delle consegne di merci, dall’altra uno scooter Kymco. Ad avere la peggio nello schianto frontale/laterale è stato lo scooterista, un 41enne di origini moldava residente in città nella zona di Montegranaro-Muraglia.

L’impatto è stato talmente violento che l’uomo è stato scaraventato sotto il furgone ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco perchè si temeva che fosse rimasto incastrato sotto. Ai soccorritori - sul posto anche l’ambulanza del 118 - le condizioni dell’uomo sono apparse subito molto gravi tanto che è stata allertata l’eliambulanza e si è alzato il volo Icaro che è poi atterrato nei pressi per poter trasportare il ferito all’ospedale di Ancona. Incolume ma sotto choc il conducente del furgone, un giovane di 26 anni di origine rumena residente nel Riminese.

