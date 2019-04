Schianto e auto cappottata: il giovane conducente positivo all'alcoltest

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza il giovane conducente dell’Alfa 147 coinvolto nel pauroso incidente avvenuto domenica sera all’altezza dell’ospedale di Muraglia. La polizia locale, giunta sul posto per gli accertamenti insieme ai vigili del fuoco e ai mezzi del 118, ha rilevato che lo schianto è stato originato da un tamponamento tra l’Alfa 147 e un’Alfa Mito che la precedeva. Entrambi i veicoli viaggiavano nella stessa direzione, da Pesaro verso Fano, e pare che l’urto tra i mezzi sia stato causato da un tentativo di sorpasso durante il quale l’Alfa 147 ha finito con il tamponare la Mito e perdere il controllo ribaltandosi. L’incidente ha finito con il coinvolgere quattro persone (due conducenti e due passeggeri) ma a restare solo lievemente feriti sono stati il guidatore dell’Alfa 147 e il giovane che gli viaggiava a fianco. Praticamente quasi dei miracolanti vista la spettacolarità del rocambolesco incidente che ha portato alla chiusura per diverso tempo di via Lombroso per consentire le operazioni di soccorso. L’Alfa 147 si è cappottata e i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il passeggero 24enne rimasto incastrato e che ha riportato delle lesioni al polso. Il conducente di 25 anni è stato sottoposto, come il conducente dell’altra auto, al test alcolemico di legge risultando positivo. Per questo sarà denunciato.