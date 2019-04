Schianto con l'auto: furgone â€‹nel campo arriva l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un grave incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nei colli sopra Pesaro, lungo strada San Germano che conduce verso Tavullia.Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia locale, si sono scontrati frontalmente una Lancia Y condotta da una 25enne di Cattolica ed un furgoncino Fiat con alla guida una donna di 65 anni. Quest'ultimo mezzo, dopo l'urto, è finito nel campo. E' stata la signora ad avere la peggio, i soccorritori del 118 hanno chiamato l'eilambulanza per portarla rapidamente all'ospedale regionale di Torrette. La ragazza, con lesioni più lievi, invece è finita al San Salvatore di Pesaro.