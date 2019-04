Schianto e l'auto cappotta: un uomo estratto dalle lamiere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Momenti di grande paura, ieri intorno alle 20, in via Lombroso, all’altezza delle palazzine dell’Ail. Due auto si sono scontrata e una delle due, per l’impatto, si è capottata. L’uomo al volante della vettura ribaltata è rimasto intrappolato nelle lamiere dell’abitacolo. Per questo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Pesaro che hanno dovuto tagliare la lamiera e liberare il ferito. Sul posto infatti è arrivata anche un’ambulanza della Potes che ha effettuato il trasferimento al San Salvatore. Le condizioni di salute del ferito non destano preoccupazione. Praticamente illeso il conducente della seconda vettura coinvolta. Il traffico, a quell’ora piuttosto intenso ha subito un forte rallentamento, sia per l’auto cappottata che occupava parte della carreggiata, sia per le operazioni di soccorso al ferito.