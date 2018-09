Schianto tra auto e bus all'uscita del parcheggio dell'Iper: cinque feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Incidente questa mattina all’uscita del parcheggio dell’IperCoop. Un’auto in uscita si è scontrata con l’autobus 12 "Villa Betti, causando un incidente che ha visto cinque persone rimanere ferite anche se in modo lieve. Il sinistro si è verificato ieri mattina intorno alle 7.45. La velocità dei due mezzi era ridotta ma sia il mezzo pubblico che l’automobile hanno riportato seri danni tanto che ci sono voluti i vigili del fuoco per far uscire conducente e passeggero della 500. A finire al pronto soccorso, per fortuna poco distante, un pesarese quarantenne alla guida dell’auto, due passeggeri del bus, il conducente di quest’ultimo e anche la persona sul sedile del passeggero della Fiat.