Schiacciato dal macchinario da 10 tonnellate: operaio salvo per miracolo

PESARO - Stavano movimentando un macchinario da 10 tonnellate. Poi l’infortunio sul lavoro. E’ successo in via Umbria, nella zona industriale, alla ditta Promec srl costruzioni meccaniche. Un operaio esterno di 40 anni, secondo le ricostruzioni di carabinieri e vigili del fuoco, stava disponendo il posizionamento di una macchina utensile da 10 tonnellate quando uno degli spessori che sosteneva il macchinario ha ceduto di schianto. L’uomo è rimasto parzialmente schiacciato, ma è riuscito ad uscire da solo grazie ai martinetti che stava collocando. La macchina si è inclinata colpendo l’operaio. Subito soccorso, è stato immediatamente tolto dalla zona di pericolo. Sono stati subito chiamati i medici dell’ambulanza e i vigili del fuoco. E’ stato ricoverato all’Ospedale San Salvatore per controllare meglio lo schiacciamento al torace che aveva subito