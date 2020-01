Pesaro, scende dal treno con eroina e marijuana negli slip: preso dopo un inseguimento mozzafiato

PESARO - Era sceso in stazione a Pesaro ieri pomeriggio ma il suo fare sospetto ha fatto drizzare le antenne ai poliziotti del reparto Crimine di Pescaro che hanno deciso di controllarlo in via Cardinal Massaia. Nemmeno il tempo di fermare il mezzo che il ragazzo, un 26enne nigeriano, risultato richiedente asilo, si dava alla fuga, correndo a capofitto tra le strade del centro verso le auto che sfilavano, cercando di mettere in difficoltà gli uomini che lo inseguivano a piedi. Sebbene atletico e giovanissimo gli agenti riuscivano non senza difficoltà a raggiungerlo e bloccarlo in via delle Contramine, anche grazie all’aiuto delle volanti, che coordinate dalla centrale operativa, stringevano le vie di fuga al fuggitivo.

Una volta bloccato, nel tentativo di svincolarsi alle mani che lo avevano bloccato ha colpito a calci e pugni gli uomini in divisa, che riuscivano comunque ad immobilizzarlo e condurlo presso gli uffici della questura. Dopo una accurata perquisizione venivano rinvenuti occultati negli abiti e negli slip, numerosi dosi preconfezionate di un vero e proprio campionario di stupefacenti (da 8 dosi di eroina alla marijuana), tali da soddisfare tutte le richieste di una variegata clientela. La droga rinvenuta e la considerevole somma di danaro che deteneva, frutto sicuramente dell’attività illecita, venivano sequestrate e l’uomo tratto in arresto. Oggi la convalida.

