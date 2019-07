Scende dal treno con in tasca un grosso coltello: denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Alla stazione del treno con un coltello, denunciato. L’altra sera ancora controlli della Polizia nei luoghi sensibili della città. A partire dal Parco Miralfiore ma anche sotto il cavalcaferrovia, stazione delle corriere e del treno. I poliziotti della Questura hanno controllato i documenti di decine di persone, soprattutto stranieri.Tra loro c’era anche un rumeno di 20 anni che mostrava segnali di nervosismo. Dopo la perquisizione è emerso che aveva un coltello. E’ stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di armi atte ad offendere. I poliziotti hanno anche trovato un clandestino al parco Miralfiore. Si tratta di un nigeriano che non era in regola col permesso di soggiorno. E’ stato portato in Questura e sono state portate avanti le pratiche per l’espulsione. Ieri mattina due agenti lo hanno accompagnato a Bari dove verrà imbarcato per lasciare il paese.