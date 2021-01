Scatta l’allarme in un negozio lungo corso XI Settembre per il furto di un paio di scarpe

PESARO - Momenti concitati nel tardo pomeriggio di ieri in centro storico a Pesaro dove è dovuta intervenire la polizia per bloccare un uomo che aveva tentato di rubare all’interno di un negozio di abbigliamento, calzature e accessori lungo corso XI Settembre.

E’ successo intorno alle 18, quando le commesse che lavorano all’interno del negozio che è gestito dai cinesi, si sono accorte che un cliente, poi identificato come un romeno, stava stranamente armeggiando attorno agli scaffali delle scarpe. L’hanno tenuto d’occhio e si sono accorte che in realtà quel paio di scarpe le stava rubando portandosele via senza passare dalla cassa. A quel punto è stato dato l’allarme ed è stata avvertita la polizia. Immediatamente dopo è intervenuta sul posto una pattuglia della squadra volante che si trovava già in zona per un servizio di controllo. L’uomo è stato bloccato ed arrestato non ha opposto resistenza. Le scarpe sono state recuperate e restituire ai legittimi proprietari. Questa mattina è fissata l’udienza per direttissima per la convalida dell’arresto. Nella stessa giornata è stato segnalato anche un tentativo di scasso a metà mattinata in un garage di uno stabile di Pantano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA