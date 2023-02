Sbarco di migranti, stavolta tocca a Pesaro, i forti dubbi del sindaco Ricci

PESARO - La questione migranti dopo quanto successo ad Ancona solleva discussioni anche a Pesaro. E il primo cittadino Matteo Ricci non fa giri di parole, ecco la sua analisi: «A Pesaro, nei prossimi giorni, accoglieremo lo sbarco di alcuni migranti, sicuramente 35 minori a cui si potrebbe aggiungere l’arrivo di 65 adulti.

Mi chiedo, da sindaco e da essere umano, il senso di un viaggio che parte dalla costa libica e fa oltre 2000 chilometri in condizioni precarie, per poi raggiungere il porto di Pesaro. Che senso ha tenere questa povera gente in mare per giorni? Che meccanismo ha messo in atto il governo, dal punto di vista della ragionevolezza e del buon senso?

Crediamo nell’accoglienza diffusa e faremo la nostra parte fino in fondo, ma credo che questo meccanismo sia disumano. Rende ancora più difficile la vita di poveri disperati. Il Governo rifletta bene e trovi soluzioni reali e non ideologiche».