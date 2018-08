Sbanda, centra tre auto in sosta e fugge: rintracciato, pagherà tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Alla guida di una Bmw ha centrato tre auto in sosta, causando diversi danni, ma anzichè fermarsi e magari scusarsi ha preferito allontanarsi in tutta fretta nonostante avesse danneggiato la sua stessa auto che ha lasciato alcuni pezzi per strada. E’ successo lunedì sera a Baia Flaminia lungo viale Stoccolma, intorno alle 22. Per cause ancora in corso di accertamento la Bmw è sbandata lungo la strada finendo contro alcune auto in sosta, in particolare un’Alfa Romeo, l’auto che dovrebbe avere riportato i danni più consistenti, e che, per effetto domino, ha finito con l’andare addosso anche ad altri due mezzi parcheggiati accanto, una Volvo e una Suzuki.Avvisati anche i vigili urbani e una pattuglia, dopo essere intervenuta sul luogo dello schianto, ha iniziato le ricerche.Ricerche che si sono rivelate fruttuose perchè nell’arco di poche ore, durante la notte, la Bmw danneggiata è stata ritrovata in un parcheggio, il che successivamente ha permesso di risalire al proprietario e a chi fosse alla guida dell’auto lunedì sera che sarà colpito dalla sola sanzione amministrativa perchè l’incidente con fuga non ha provocato feriti.