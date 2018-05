Il Sappe denuncia: «Agente aggredita da detenuta, adesso basta»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ancora alta tensione al carcere di Pesaro, questa volta nella sezione femminile del penitenziario.“Questa mattina – segnala infatti il sindacato autonomo della polizia penitenziaria Sappe - una poliziotta penitenziaria è stata aggredita, prima verbalmente e poi fisicamente, da una detenuta non nuova ad intemperanze ed analogi episodi turbativi dell’ordine e della sicurezza” . A darne notizia è Nicandro Silvestri, segretario Sappe: "Ancora violenza nel carcere di Pesaro. Oggi è successo che una detenuta che stava scontando la sanzione disciplinare del divieto di incontro con altre ristrette inflitta per i continui atteggiamenti aggressivi e turbativi dell’ordine e della sicurezza, si è scagliata, prima verbalmente e poi fisicamente, contro l’Agente di Polizia Penitenziaria di servizio. La detenuta avrebbe voluto avvicinare le altre ristrette, cosa non consentita, e nello sbattare il cancello della sezione detentiva, causava lo schiacciamento del dito della poliziotta. Ormai non abbiamo più parole per descrivere le criticità del carcere di Pesaro, ed è del tutto evidente che è un carcere, sotto il profilo dell’organizzazione e della sicurezza è allo sbando”.