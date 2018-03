Sant'Ubaldo cade a pezzi: â€‹piovono in strada pietre e calcinacci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nuova ondata di maltempo e nuove piogge, ieri, che hanno portato in città altre criticità e disagi. Vigili del fuoco e tecnici del Comune sono intervenuti nella mattinata di ieri in via Della Rovere, in pieno centro storico, transennando la via per il distaccamento dalla vecchia piccola chiesa di calcinacci e porzioni in muratura. Si tratta del tetto della chiesa di Sant’Ubaldo, nella parte fra l’ingresso posteriore del palazzo comunale. Una parte del tetto, ha spiegato l’architetto comunale Daniele D’Ursi, intervenuto sul posto, ha ceduto sotto il peso della neve caduta nella settimana scorsa. Un edificio già di per sé fragile e che ha bisogno di una manutenzione dedicata. La neve e la pioggia hanno fatto il resto, andando a pesare sulla grondaia, che già in condizioni precarie non ha retto. Questo ha provocato il distaccamento di porzioni in muratura.