PESARO - Uscito dalla porta principale, sbattendola, ora Umberto Gnudi potrebbe rientrare dall’ingresso di servizio. Probabilmente accadrà fra poco più di 3 settimane, salvo sorprese che sarebbero oggettivamente rilevanti: un ritorno che susciterà un diffuso fermento, non solo al pronto soccorso di Pesaro ma in tutta l’azienda ospedaliera e oltre, per il quale si possono immaginare molti sorrisi, tanti abbracci, forse anche qualche sospiro di sollievo ma pure inevitabili mugugni.

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Gnudi cacciato dall'ospedale Marche Nord: il Comune lo ha premiato con la sua squadra PESARO Umberto Gnudi, la benemerenza del Comune di Pesaro ci sarà. Scontro politico tra Matteo Ricci e il centrodestra

Ora è un libero professionista

Umberto Gnudi, direttore del pronto soccorso di Marche Nord nei primi 2 anni della pandemia, dimessosi alla fine di marzo e uscito definitivamente dall’azienda ospedaliera 3 giorni fa dopo 5 mesi di ferie arretrate, va a lavorare con le cooperative. Il suo curriculum è al vaglio del responsabile del pronto soccorso, Giancarlo Titolo, che lo aveva sostituito nel ruolo di facente funzioni e che ora deve valutare la sua idoneità a coprire i turni per conto della società Medical Line Consulting, a cui è stata appaltata parte del servizio. L’ingresso è previsto per ottobre, intanto il dottor Gnudi prende servizio questa sera per un turno notturno al pronto soccorso di Fermo, essendo stato arruolato a braccia aperte anche dalla cooperativa Nuova Ricerca di Magliano di Tenna, che fornisce i medici per l’emergenza urgenza anche agli ospedali di Senigallia e Osimo. Si è detto disponibile a coprire a settembre a Fermo 9 turni di 12 ore.

«Ho aperto la partita Iva e sono un libero professionista - spiega Gnudi -. Mi occupo di formazione, tenendo dei corsi di rianimazione cardiopolmonare e di pronto soccorso aziendale, per i quali c’è molta richiesta perché i medici formatori come me sono pochi. Seguirò altri corsi per il mio aggiornamento professionale, che è necessario in questo mestiere per non diventare un dinosauro. E continuerò anche a fare turni in pronto soccorso, perché mi sento un medico di medicina di emergenza e urgenza. Ma non ho avuto la forza di tornare a lavorare nel pubblico e non ho accettato l’offerta di assunzione nel pronto soccorso di Riccione perché questo lavoro non è più sostenibile, i professionisti ormai sono spremuti ovunque».

Umberto Gnudi non nasconde il disagio che gli procura la scelta fatta: aveva detto che quando al pronto soccorso di Pesaro sarebbero arrivate le cooperative lui ne sarebbe uscito «perché attraverso le cooperative può entrare di tutto, senza il filtro dei concorsi - sottolinea (ora Marche Nord ricerca anche medici senza esperienza né specializzazione, ndr) -. Invece sono uscito prima e rientro proprio con un’agenzia esterna. Sotto un certo aspetto questa per me è una sconfitta perché credo nella sanità pubblica per l’assistenza universale, di cui il pronto soccorso è l’archetipo. Ma chi lavora nel pubblico ora non riesce più a curare la sua formazione, come dovrebbe, e non può neanche avere una vita normale come relazioni familiari e sociali. Con la cooperativa invece sono io a scegliere se guadagnare di più o se riposarmi di più. Peraltro, la mia scelta l’hanno già fatta tanti altri medici».

Incarichi più pagati: una bolla

Gnudi riconosce che quella delle cooperative è una bolla perché così il servizio costa più che con il personale interno: «Ma durerà qualche anno finché non riformeranno il sistema».