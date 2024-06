PESARO - Nuovo ospedale di Muraglia, l’annuncio dell’affidamento per la progettazione alimenta le polemiche. L’assessore regionale all’edilizia sanitaria Francesco Baldelli ha parlato di un investimento storico per le Marche. Un appalto per la fattibilità tecnica da 18 milioni al raggruppamento temporaneo di professionisti capeggiato dalla milanese S.D. Partners e di cui fanno parte anche professionalità marchigiane come lo Studio di Progettazione Paci Beta di Pesaro e la Architetto Piscitelli Associati di Ancona.

L’affidamento ha un valore complessivo fino a 18 milioni di euro con ribasso del e un termine contrattuale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica di 120 giorni. Il segretario comunale del Partito democratico Giampiero Bellucci avanza forti critiche. «Quando c’è stato il consiglio monotematico il 6 novembre, Baldelli enfatizzò la chiusura della gara di progettazione con l’invio di una decina di offerte. Beh, ci sono voluti sette mesi per decidere chi dovrà portare avanti il progetto. Ora il team di imprese ha 4 mesi di tempo per l’elaborato che sarà la base della gara d’appalto per scegliere il costruttore.

«Attenzione, parliamo di un appalto integrato che prevede che la ditta costruttrice farà una valutazione economica ma anche tecnica con possibili miglioramenti. Per fare questa gara serviranno mesi e mesi». La conseguenza è ovvia. «Il cronoprogramma è carta straccia da tempo. In questi mesi doveva esserci la gara per trovare il costruttore». Secondo l’accordo tra Regione, Ast e Comune entro il 31.12.2024 è previsto l’avvio dei lavori con completamento entro il 2027. Bellucci precisa: «Baldelli si è rivolto a noi come “neuro scettici”, ma non vogliamo essere presi in giro. Arriveremo al rinnovo del consiglio Regionale nella miglior ipotesi con il contratto d’appalto firmato. Bisogna raccontare le cose nella giusta maniera e anzi mi auguro che non venga rimessa in discussione l’area di Muraglia, come si sente dire in questi giorni di campagna elettorale». Altro tema è quello dei trasferimenti dei reparti. L’Ast ha pubblicato due nuovi bandi: il primo per cercare immobili da affittare per spostare il Corso di Laurea in Infermieristica, il Csm (Centro Salute Mentale), il Dca (Centro per i Disturbi del Comportamento Alimentare), il Centro Prelievi e le Comunità Protette femminile e maschile. Il secondo per trasferire affidando esternamente la gestione i servizi dell’Rsa “Tomasello” (27 posti letto), la Struttura Riabilitativa Residenziale (Srr con 18 posti letto).

«Perché si deve trasferire la Rsa Tomasello che è a 700 metri dalla radioterapia? – chiede Bellucci – Sarà un cantiere con uno sviluppo così ampio? Vogliamo che il progetto sia condiviso e sia sartoriale per un’area pubblica così da ridurre al minimo le demolizioni e procedere per stralci funzionali. Non vogliamo una devastazione per far pesare la scelta di Muraglia. Quel sito è strategico perché il più vicino a Fano, servito dall’interquartieri e capace di essere un presidio dove pensare servizi di alto livello e specializzazioni per il territorio. Eppure sembra un progetto che viene fatto cadere dall’alto».