Pesaro, sangue sulle strade: muore un motociclista. Traffico in tilt dopo l'incidente

PESARO- Tragico incidente nella serata di oggi (30 marzo) a Pesaro dove un motociclista ha perso la vita in via Gagarin zona Torraccia. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 per cause tuttora in corso di accertamento.

Circolazione bloccata

Sul posto sono intervenuti il 118, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Non ci sono altri veicoli coinvolti ma la circolazione della zona è attualmente bloccata.

